Rico Cedeño estará listo para finales de diciembre

Los herreranos llevan años esperando su templo beisbolístico. Es la tercera provincia con más títulos en la pelota panameña —17 coronas en el torneo mayor nacional lo certifican— y todo indica que podrán contar con el estadio Rico Cedeño en Chitré en algunos meses.

"El Rico Cedeño está avanzando fantásticamente bien, eso va viento en popa, como decimos", expresó el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez.

Según el funcionario, el coliseo chitreano debe estar listo a finales del mes de diciembre para poder inaugurarlo con el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2027.

El estadio Rico Cedeño fue contratado en enero de 2019 por un monto inicial de B/. 5.4 millones; sin embargo, sufrió múltiples adendas, extensiones de plazo y reconocimientos económicos que elevaron su costo aproximado a B/. 10 millones.

Por otro lado, al ser consultado por la cancha de Los Milagros en Chitré, Ordóñez explicó que ese es un tema más complicado. El director de Pandeportes sostuvo que parte del terreno de dicha cancha es propiedad privada.

Ordóñez afirmó que se encuentra dispuesto a conversar con los dueños o con quienes tienen la titulación del terreno para resolver el problema.