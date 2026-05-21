+Móvil anuncia histórico acuerdo con Starlink para lanzar la primera red satelital móvil de Panamá

Durante su evento de innovación Move On 2026, +Móvil anunció un histórico acuerdo con Starlink para lanzar este año la primera solución de conectividad satelital móvil del país, marcando un momento trascendental en la historia de las telecomunicaciones de Panamá. El nuevo servicio para los clientes llevará el nombre de +Más | Starlink.

La solución de conectividad +Más | Starlink, impulsada por la avanzada tecnología satelital de Starlink Mobile, desempeñará un papel transformador al llevar cobertura a zonas fuera del alcance de las redes móviles terrestres tradicionales. Esto incluye comunidades remotas, regiones montañosas, zonas marítimas, territorios indígenas, destinos turísticos, islas y otras áreas de difícil acceso. Gracias a esta tecnología, los usuarios podrán mantenerse conectados prácticamente en cualquier parte del territorio nacional.

Este servicio representa una solución clave para las personas que viven, trabajan o se desplazan en áreas con cobertura limitada o inexistente, además de convertirse en una herramienta estratégica de comunicación durante emergencias o situaciones en las que la infraestructura terrestre no esté disponible.

“En +Móvil, nos sentimos orgullosos de seguir liderando la evolución tecnológica de Panamá y de dar otro gran paso hacia adelante en la transformación digital del país. Esta colaboración con Starlink refuerza nuestro compromiso con la innovación y la inversión, integrando una nueva solución de conectividad móvil satelital que amplía la cobertura y complementa nuestra infraestructura de red existente. Esto genera mayores oportunidades, fortalece la seguridad y mejora la comunicación para las personas, empresas y comunidades en todo el país, porque el cielo ya no es el límite”, expresó Rocío Lorenzo, CEO y Gerente General de +Móvil.

Con este acuerdo, +Móvil fortalece aún más su posición como pionera y líder en el desarrollo de soluciones tecnológicas que transforman la manera en que las personas se comunican, trabajan y acceden a nuevas oportunidades. La compañía ha sido protagonista de cada gran avance tecnológico en Panamá, desde la introducción de las redes GSM y la expansión de LTE hasta el despliegue de la única red 5G de la capital, y ahora entra en una nueva fase que redefine la conectividad mediante soluciones móviles basadas en satélites.

La adopción de redes no terrestres (NTN), utilizando satélites de órbita baja (LEO) como estaciones base móviles, junto con su integración a los estándares globales de telecomunicaciones, ha permitido una interoperabilidad fluida entre los sistemas terrestres y satelitales. Este avance posibilita la comunicación directa entre satélites, teléfonos inteligentes y otros dispositivos de usuario a través de una plataforma móvil unificada, creando así un ecosistema global de telecomunicaciones completamente conectado.

Conectividad de frontera a frontera en Panamá

El servicio de conectividad satelital móvil estará disponible en dispositivos compatibles con tecnología LTE y 5G. A futuro, +Móvil aprovechará los satélites de próxima generación V2 de Starlink Mobile, diseñados para ofrecer cobertura celular completa en zonas remotas mediante conectividad de banda ancha directamente a los teléfonos móviles.

Con esta innovación, Panamá se posiciona a la vanguardia de las telecomunicaciones, avanzando hacia una nueva era de conectividad móvil en la que la integración de redes terrestres y satelitales amplía la cobertura nacional, fortalece el acceso a los servicios digitales y construye un ecosistema de comunicaciones más resiliente, integrado y preparado para el futuro.

Durante 29 años, +Móvil ha conectado a Panamá a través de la innovación. Hoy, ese legado continúa con una visión clara: seguir creando nuevas formas de conectar a las personas, sin importar dónde se encuentren. Porque con +Móvil, llegas más lejos y siempre permaneces conectado.

