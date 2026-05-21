Contralor Flores lanza dura crítica a médicos que incumplen horarios

El contralor general de la República, Anel Flores, hizo un llamado de atención a los médicos de la Caja de Seguro Social (CSS) y del Ministerio de Salud (Minsa), exigiéndoles cumplir con sus horarios de trabajo. El funcionario recordó que la atención médica no es un favor, sino un servicio por el cual los ciudadanos ya han pagado a través de sus descuentos.

Flores señaló que, aunque el Gobierno Nacional y la CSS realizan ingentes esfuerzos por mejorar la calidad de la atención, pero las quejas de los usuarios es recurrente. Las denuncias no solo apuntan al mal trato por parte del personal médico y administrativo, sino de manera muy marcada a "la falta de obligación de cumplir con los horarios de parte de los médicos".

A juicio del funcionario es hora de que los funcionarios entiendan que el que no marca y no cumple con su horario, no puede cobrar un salario completo.

Un servicio que ya está pagado

Flores enfatizó que los asegurados de la CSS y los pacientes del Minsa merecen respeto y una debida diligencia.

"No nos están haciendo ningún favor. El deber del personal y los médicos es atendernos porque ya pagamos por eso cada vez que nos descuentan nuestra cuota obrero-patronal. En el Minsa es lo mismo: el Estado está pagando a un personal para que atienda con la debida diligencia a la gente que lo requiere", expresó Flores.

El funcionario instó a empatizar con la realidad de la población que acude en busca de alivio a las instalaciones médicas. "Nadie va a un hospital porque quiere ir a pasear; va porque está enfermo y requiere atención especial", subrayó.

Fiscalización de los centros de salud

Flores lamentó los escenarios donde los pacientes madrugan en busca de un cupo, pero se retiran sin ser atendidos, según denunció, "el médico se fue (antes de culminar su turno)".

Al ser cuestionado sobre si la Contraloría procederá a verificar el cumplimiento de estas jornadas, el contralor aclaró que la responsabilidad recae sobre elMinsa y la CSS, aunque aseguró que su institución está en plena disposición de cooperar en los procesos de fiscalización.