La abogada Jessica Canto presentó "Forjada por el fuego", novela basada en hechos reales, con un mensaje de resiliencia, transformación y fortaleza personal, con el que debuta como escritora.

Jessica Canto incursiona en el mundo literario con una narrativa intensa y reflexiva, la cual despertó interés en su primera presentación internacional en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo).

"Forjada por el fuego", publicada bajo el sello editorial PanHouse, es una invitación a transformar las adversidades en nuevas oportunidades.

El libro está de venta en los supermercados 99 y en Amazon, donde se convirtió en best seller en menos de 24 horas, en formato impreso y digital.

El expresidente Ricardo Martinelli escribió el prólogo y en el capítulo seis se habla sobre él.

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