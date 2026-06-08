Calma I

Una despedida en medio de procesos legales y colapso económico. Así fue el adiós de "Eternina", quien finalmente se despegó de la casa universitaria. Esperemos que esto dé un respiro a este centro de estudios. ¡Nada es eterno!

Calma II

¡Esperen, esperen! No anden juzgando, pueda que el designado haga un mejor trabajo. No podemos andar juzgando. Aunque las quejas vienen de quienes ya dicen conocerlo. No lo quieren. ¡Santo!

¡Ay padre!

Un curioso me contó que en un Municipio hay unos funcionarios que tienen un salario envidiable, pero, son solo los amigos de la jefa. Bueno, si es así, ni modo a los que no pertenecen al círculo 0, les toca conformarse.

Avance

Un pinino importante dio la "U" con ese estudio sobre plantas con potencial contra el cáncer. Ojalá no se quede ahí, como suele ocurrir con muchas otras cosas en este país. Sería una lástima. ¡Necesitan apoyo!

Indignación

Los familiares de los "niños" de Las Garzas se molestaron porque no pudieron ingresar enseres, esto trajo opiniones encontradas sobre el tema. Pero, tenían que poner orden y hay consecuencias para los malos actos.

¡Cuidado!

Presten atención al dengue, no es juego. Al parecer los casos van en aumento. A algunos no les gusta seguir las medidas de las autoridades. No cuesta nada hacerlo. ¡Eviten!