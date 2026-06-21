Veneno

Me comenta un vidajena que tras la entrega del informe final de la auditoría a la mina ahora todos se creen técnicos e ingenieros. No han ni terminado de leer todas las páginas y ya andan soltando veneno.

Conversación

Y hablando del informe, dicen desde Apede que es momento de tomar el toro por los cuernos y no seguir postergando las conversaciones difíciles. "Esta discusión debe darse con madurez y sentido de país".

Cisterna

Tras el accidente con un cisterna de combustible al occidente del país, un sapo me comenta que esos conductores viven duras situaciones, con múltiples viajes consecutivamente. ¡Son personas, no robots!

Mantenimiento

Otro intenso me dice que a los dueños de camiones como que no les importa darles mantenimiento a estos gigantes con tal de no pararlos y seguir facturando duro. Luego los platos rotos los pagan otros.

Puertas

Panamá le abre sus puertas al continente, tal y como hace 200 años Bolívar impulsó el Congreso Anfictiónico. Jefes de Estado se concentrarán en el país. ¡Ojalá que rinda frutos positivos para Panamá!

Unidad

Los colombianos se tomaron las urnas en un ejercicio democrático que les permitió escoger a su nuevo presidente. Atrás quedó la campaña y ahora les toca caminar juntos en pro de un mejor futuro.