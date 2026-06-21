Condenan ataques personales contra Shirley Castañedas; piden que el debate se centre en las propuestas

El Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP) expresó su preocupación, tras los recientes ataques de los que ha sido víctima la diputada Shirley Castañedas, del partido Realizando Metas.

Em este sentido, el FONAMUPP pidió que el debate político se desarrolle con respeto y sobre la base de propuestas. Hay que recordar que Castañedas aspira a presidir la Asamblea Nacional.

La presidenta del FONAMUPP, Alma Micielis Rodríguez Cortés, repudió las expresiones irrespetuosas dirigidas contra la diputada, al considerar que afectan su patrimonio moral y constituyen una agresión que trasciende el ámbito político.

El Foro sostuvo que, de cara a la elección de la Presidencia de la Asamblea Nacional, prevista para el próximo 1 de julio, la discusión debe centrarse exclusivamente en las ideas, las propuestas y la capacidad de quienes aspiran al cargo, y no en ataques personales ni en cuestionamientos relacionados con el libre ejercicio profesional de Castañedas como abogada.

En el comunicado, la organización también advirtió que cuando se vulnera la dignidad y los derechos de una mujer, se atenta contra los derechos de todas, por lo que hizo un llamado a erradicar el odio y la violencia de género del debate público.

No es la primera vez que Castañedas es objeto de campañas sucias. En las pasadas elecciones legislativas también recibió ataques misóginos.