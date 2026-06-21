Agenda de la OEA en Panamá girará en torno al multilateralismo y la defensa de la democracia

La 56 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que comienza este lunes en Panamá, girará en torno al multilateralismo y la "defensa de la democracia" en la región, según anunció este domingo el organismo y el Gobierno panameño.



"El tema escogido por Panamá, 'el multilateralismo, firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los estados miembros' lo dice todo. Reúne todos los elementos que le dan importancia a esta Asamblea General", dijo el Secretario General de la OEA, Albert Ramdin.



Ramdin sostuvo en una rueda de prensa previa a la instalación de la Asamblea General de la OEA que "el multilateralismo es primordial sencillamente porque nos necesitamos los unos a los otros", ya que "no vivimos aislados en el planeta".



"El multilateralismo en el hemisferio es cierto que se debe mejorar, se debe fortalecer, sin lugar a dudas. Pero es necesario, debemos trabajar juntos, y eso será algo que se escuchará varias veces y de que harán eco varios ministros en los próximos días", recalcó el Secretario General de la OEA.



La 56° Asamblea General de la OEA se celebra desde próximo lunes sobre las 18:30 hora local (23:30 GMT) hasta el miércoles en un gran centro de convenciones de Ciudad de Panamá, bajo el lema 'América unida en el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá', nombre de la reunión convocada por Simón Bolívar en 1826 como intento de unificar a los recién independizados Estados americanos.



"En esa Asamblea y 200 años después de aquel encuentro histórico, Panamá vuelve a convertirse en un punto de convergencia para el lado hemisférico y extracontinental. Las Américas atraviesan una etapa de profundas transformaciones", declaró el canciller panameño, Javier Martínez-Acha.



El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá sostuvo que "el mundo fragmentado" actual "necesita del multilateralismo", por lo que el encuentro de la OEA también girará en torno a "la democracia, la seguridad, la migración, la innovación tecnológica, la resiliencia climática y el desarrollo sostenible".



"Decidamos que esta asamblea contribuya al fortalecimiento de un sistema interamericano y la construcción de consensos que permitan responder de manera efectiva a las necesidades de nuestros pueblos", exhortó el funcionario.



Ambas eventos marcarán unas jornadas de alto nivel con más de 2.500 participantes y 92 delegaciones.



Los presidentes de Guatemala, Bernardo Arévalo de León; Colombia, Gustavo Petro; Ecuador, Daniel Noboa, Honduras, Nasry Asfura, y el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, estarán en la celebración de los 200 años del Congreso.



A ellos se suman 35 cancilleres, diez ministros de otras carteras, 113 embajadores y representantes permanentes, además de delegaciones de ocho organismos internacionales.



En la Asamblea General de la OEA participan los cancilleres de los países miembros y no asisten los presidentes ni jefes de Estado.