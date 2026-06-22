Descalificación

Las campañas sucias contra la Fula han arreciado a medida que se acercan las elecciones en la Cueva. Parece que los haters no tienen argumentos y solo les queda recurrir a la descalificación.

Pánico

Un intrigoso me dice que si las campañitas no cesan es precisamente porque las manos peludas detrás saben que la Fula viene con todo y en serio. Esa danza de billetes con las cuentas brujas está en su punto.

Cables

Y hablando de la Cueva, el que tiene aún los cables enredados y no ha definido si mandará a un esbirro solo o se unirá a los ñames es Juan Cantina. Con ese resquebrajamiento que tiene, la cosa no está fácil.

Panti

Dice la "Holandesa" que al cabecilla de los desenfocados hay que regalarle un panti, pero que no sea rojo como el del honorable, sino de otro color, dada su fijación con las mujeres. ¡Padre santo!

Escaleras

Y siguiendo con el fotógrafo desenfocado, la Holandesa avisó que lo pondrá a subir y bajar escaleras, aunque lamentó que pese a las múltiples denuncias la justicia sigue sin alcanzarlo. ¡Mira tú!

Roja

Panamá vuelve a paralizarse con el segundo partido de la Roja en la Copa del Mundo, ante la Croacia de Luka Modric. Hoy hay salida temprana de nuevo, además de pantallas gigantes por todos lados. ¡Ya sabe!