Meduca suspende clases presenciales en jornadas vespertina y nocturna por partido de la selección

El Ministerio de Educación (Meduca) confirmó la suspensión de las clases presenciales este martes 23 de junio para las jornadas vespertina y nocturna en todo el territorio nacional. La medida se adopta en cumplimiento del Decreto Ejecutivo N.° 20, emitido este lunes por el Órgano Ejecutivo.

La medida ministerial abarca de forma obligatoria a todos los centros educativos oficiales y particulares del país, aplicando de manera específica para los horarios de la tarde y de la sección nocturna (educación de Jóvenes y Adultos).

Cumplimiento del Decreto Ejecutivo N.° 20

De acuerdo con el comunicado, esta disposición extraordinaria tiene como propósito dar estricto cumplimiento a las normativas dictadas por el Gobierno Nacional en el referido decreto, el cual lleva la firma del presidente de la República, José Raúl Mulino.

La suspensión de las actividades escolares busca permitir que la ciudadanía, la juventud y las familias panameñas apoyen a la selección nacional de fútbol de Panamá, que este martes 23 de junio disputará su segundo e histórico partido dentro de la fase de grupos de la Copa Mundial de Fútbol 2026.