Llorón

Ya salió uno de los neonatos a echar su par de lágrimas, porque dice que no se ha hecho nada por luchar contra la corrupción en el país. Espero ver pronto sus propuestas sobre este tema.

Más bien

Oye la fuerza pública va a reclutar de forma masiva, en esta ocasión quieren gente de Bocas del Toro. Echen un vistazo a los requisitos y apliquen los que pueden. Una gran oportunidad.

Mire eso...

A muchos como que no les agradó ver a una famosa líder opositora en Panamá, pues aseguran que no se irá de este país que lo que tienen que hacer es irse a su Nación. ¡No se les pasa una a los istmeños!

Ataja

Un abogado le soltó su facto al pasquín de la 12 de Octubre, pues parece que a estos les gusta andar viendo la paja en el ojo ajeno, olvidándose del monte que tienen ellos. Parece que por esa área sí hay abogados que no son tan rectos. ¡Ataja!

Inconformes

Hay varios tirando veneno a los rescatistas panameños que fueron reconocidos por el Gobierno venezolano luego del trabajo realizado entre los escombros. ¿Qué le pasa la gente? Se pasan.

¡Alto y claro!

El jefe de seguridad del país fue claro con relación a los privados de libertad que están en Coiba, pues reiteró que se les han respetado sus derechos. Además, resaltó que ellos tienen privilegios que no tienen las personas que no han atentado contra nadie.