Reglamento

La Fula viene pisando fuerte con el tema del reglamento interno de la Cueva y por allí hay más de uno a punto de darle un soponcio porque querían ser ellos los que se llevaran todo el crédito. ¡Ataja!

Pintura

Otro intrigoso me cuenta que los neonatos no quieren ni ver en pintura al diputado del metro. Lo interesante es que el sentimiento es mutuo y al de las zarzamoras no hay que exprimirlo mucho para que suelte todo el jugo.

Pecho

Los gringos volvieron a poner el pecho por Panamá en medio del acoso que viven los buques de bandera panameña en los puertos de los chinos, quienes por su parte insisten en lavarse las manos. ¡Mira tú!

Palo

Dicen que los padres de familia andan cabreados porque no podrán disponer de efectivo para los gastos necesarios de sus hijos cuando reciben la beca. Bueno, la gente da palo porque sí y palo porque no.

Suéter

Un perverso me dice que después de que la Roja dijo adiós al mundial, la "people" está esperando que los precios del suéter caigan para poder comprarla. ¡Con la situación peluda, se entiende!

Movimiento

Un vidajena me dice que los restauranteros tomaron un aire con la remontada de la Albiceleste y esperan que para el fin de semana la cosa se mueva bien entre los comercios que abren sus puertas a los fanes.