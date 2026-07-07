Panamá
Confabulario
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Reglamento
La Fula viene pisando fuerte con el tema del reglamento interno de la Cueva y por allí hay más de uno a punto de darle un soponcio porque querían ser ellos los que se llevaran todo el crédito. ¡Ataja!
Pintura
Otro intrigoso me cuenta que los neonatos no quieren ni ver en pintura al diputado del metro. Lo interesante es que el sentimiento es mutuo y al de las zarzamoras no hay que exprimirlo mucho para que suelte todo el jugo.
Pecho
Los gringos volvieron a poner el pecho por Panamá en medio del acoso que viven los buques de bandera panameña en los puertos de los chinos, quienes por su parte insisten en lavarse las manos. ¡Mira tú!
Palo
Dicen que los padres de familia andan cabreados porque no podrán disponer de efectivo para los gastos necesarios de sus hijos cuando reciben la beca. Bueno, la gente da palo porque sí y palo porque no.
Suéter
Un perverso me dice que después de que la Roja dijo adiós al mundial, la "people" está esperando que los precios del suéter caigan para poder comprarla. ¡Con la situación peluda, se entiende!
Movimiento
Un vidajena me dice que los restauranteros tomaron un aire con la remontada de la Albiceleste y esperan que para el fin de semana la cosa se mueva bien entre los comercios que abren sus puertas a los fanes.
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