¡Adiós!

Amanecerá y veremos qué es lo que va a pasar al final con el míster. No hay nada concreto, porque no han chen chen para pagarle su jugoso salario. Hay rumores de quién podría ocupar el puesto de director encargado y a muchos no les agradan esos nombres. ¡Uyy!

¡Pataleta!

La Prado brincó como sapo en sartén caliente, porque quería que su clan formará parte del grupo que fue al Palacio; pero si ese team a donde va es a hacer pataleta, no tenía mucho sentido integrarlos.

Al fin

Un chismoso vio que los médicos internos están que saltan en un solo pie y no es por la emoción de las guardias de 24 horas, si no que finalmente les va a caer el bendito chen chen que les tenían engavetado

Medidas

Un analista dice que, aunque Panamá está haciendo lo que puede para pausar el comercio ilícito, le hace falta bastante camino por recorrer. El asunto está tomando ventaja, no se pueden dormir. ¡Ya saben!

Fríos

En pausa quedó ayer la gente ayer con el mal tiempo de la ciudad, con la caída de árboles y letreros; es normal con todo lo que está pasando en otros países. ¡A tomar las precauciones!

Análisis

¡El tío Ricky anda alerta! Analizó la falta de liquidez en el país y es como estar escuchando a todo un pueblo, quienes tienen la misma preocupación. ¡Esperemos salga la luz!