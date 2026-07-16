Defensa

Parece que a la Chinita del West le ha tocado frentear sola lo de la visa porque el resto de los neonatos no quieren líos con los gringos. Ni Juan Cantina Harvard ha salido a defenderla. ¡Santísimo!

Colaboración

Me cuentan que los niños de la escuela Rep. de Venezuela saltaban de la emoción con la visita del embajador gringo, que hasta útiles escolares les llevó. Ayer en Calidonia todos querían fotos con él. ¡Wow!

Vaso

Un vidajena me comenta que el "10" pasó de ver el vaso medio lleno y abogar por el positivismo a decir que genera más empleo que todo el gabinete junto. Por suerte admitió que todos tienen intereses.

Té

Me dicen que después de la entrevista del jefe del Veraguas United, en el podcast de Beby, hay más de uno con tiembla tiembla porque saben que cuenta con la simpatía de la gente. ¡Tómense un té de tilo!

Demanda

No es jueves de TBT, pero el Emprendemente recordó que el "Cholo" Durán sigue en el letargo eterno esperando que el diario de la 12 de octubre le pague lo de la demanda que les ganó. ¡Qué mal!

Tiempo

Un jodedor tiene la esperanza de que el "Cholo" no tenga que esperar tanto como lo tuvo que hacer el Estado por los impuestos del "Evasor de Coronado". Dicen que habrá que pedirle 'tips' al "Toro".