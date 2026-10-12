Ataja

La demoledora salió a aclarar lo del chen chen, pues nadie tiene muy claro lo que pasó con esos verdes. Ella dice que todo lo está invirtiendo en su Distrito, pero le llaman mentirosa. La situación está color de hormiga...

Otra vez

Un exneonato se la pasa quejándose por todo y sacó tiempo para irse a un punto a criticar y no lo veo en Azuero, allá es donde debe estar. Además, no creo que sea momento de reproches. Espero se dé su vuelta a donde realmente podría ser útil.

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Dejen trabajar

Un necio a dicho de todo contra las bolsas de comida que va a entregar el encargado de la Naviferia. Esto es un vivo ejemplo de que no hacen ni dejan hacer.

Se perdieron

De verdad que los agrandes ausentes en el grupo de apoyo a los afectados por el sismo han sido los de la tierra del siu mai. ¿Qué les habrá pasado? Bueno, sino quieren aportar no se les puede obligar.

Análisis

¡Increíble! Hay gente brava porque se están cancelando los festivales que se realizan en las áreas afectadas. Señores, la situación actual es crítica, hay que resolver este punto primero. No estamos para fiesta.

¿Ven?

Se los dije, que tuvieran calma, ya hoy pueden ir a cobrar su Cepanim los que aún no lo han hecho, la pausa no duró mucho, pero son seres de poca paciencia. Hay que comprender que el país no está frente a una crisis.