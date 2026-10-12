Tras el potente sismo de magnitud 7.5 registrado el pasado viernes 9 de octubre, diversas figuras de la música típica panameña han volcado su esfuerzo en respaldar a las familias afectadas.

Músicos de la talla de Sandra Sandoval, Jhonathan Chávez, Maykol Cárdenas, Manuel de Jesús Ábrego y Abdiel Núñez han pausado temporalmente sus compromisos bailable para coordinar y entregar enseres de primera necesidad en las zonas con mayores daños, principalmente en la península de Azuero.

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La respuesta del gremio artístico se ha manifestado mediante esfuerzos individuales y colaborativos junto a sus respectivos equipos de trabajo.

Sandra Sandoval, acompañada por el acordeonista Maykol Cárdenas, se trasladó hasta el Hospital Cecilio Castillero en Chitré para abastecer con insumos variados la atención de los afectados.

Por su parte, Jhonathan Chávez habilitó sus canales digitales para recopilar reportes directos sobre las comunidades más necesitadas y llevarles la ayuda personalmente.

Mientras que Manuel de Jesús y Abdiel Núñez están al pendiente de los puntos de recolección en La Chorrera para canalizar ayuda hacia el interior del país.

Así poco a poco se han seguido uniendo a esta causa otros artistas.