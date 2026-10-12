Falla Azuero- Soná tiene un comportamiento muy parecido a la de San Andrés: ¿Qué significa?

ingeniero Eric Chichaco explicó los detalles técnicos y los riesgos asociados a la falla Azuero-Soná, cuya actividad desencadenó el terremoto de 7.5 el viernes.

Según el especialista, lo que ocurre en la zona es una afectación directa de la falla, cuyo comportamiento —aunque no exactamente igual— guarda una gran similitud con el de la conocida falla de San Andrés, debido a que su movimiento principal es de carácter lateral.

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"Fue la falla geológica Río Torio-Guánico, conocida como Azuero-Soná (la responsable del sismo). Es un sistema de fallas transcurrente, lateral izquierdo. Es una falla más del tipo horizontal", añadió.

El ingeniero del Instituto de Geociencias dijo a TVN que este tipo de desplazamiento provoca daños severos e inmediatos en la infraestructura civil, advirtiendo que la falla tiene la capacidad de romper carreteras, cerros y estructuras.

"Esta falla es de un comportamiento no exactamente igual, pero muy parecido a la falla de San Andrés. El movimiento es lateral, entonces te va a romper carreteras, cerros y estructuras", comentó.

Por otro lado recalcó que entre menor es la profundidad, tiende a genera un mayor número de réplicas. Los sismos son diferentes, algunos previos de magnitud y han generado hasta 2,000 réplicas por tres meses.

"Las réplicas de magnitud 4.5 a 5 han sido las más sentidas. En las réplicas se libera energía y se produce el reacomodo", destacó.