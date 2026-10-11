Panamá sale de la lista negra, pero sigue bajo la lupa de la Unión Europea

El reciente movimiento de Panamá en el esquema de listas de la Unión Europea (UE) ha generado posturas encontradas entre destacados economistas y analistas del país. Mientras algunos destacan la gestión del Gobierno de José Raúl Mulino como un paso clave en el ámbito diplomático, otros advierten que la medida no equivale a una salida definitiva y cuestionan la injerencia externa en la soberanía nacional.

Por un lado, el economista Felipe Argote resaltó la labor del Ejecutivo, señalando que "habría que ser muy mezquino para no reconocer al actual gobierno la responsabilidad en la salida de las listas negras de la Comisión Europea". De acuerdo con Argote, los acercamientos de la delegación panameña en el marco de la Asamblea General de la ONU con líderes europeos como Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen y Pedro Sánchez fueron determinantes para este avance, aunque manejados con cautela política.

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En contraste, el abogado y analista Adolfo Linares aclaró el alcance real del anuncio, enfatizando que la Unión Europea no ha excluido formalmente a Panamá, sino que lo trasladó del Anexo 1 al Anexo 2 de su listado (de lista negra a lista gris). Para Linares, la aprobación de la reciente Ley de Sustancia Económica no fue suficiente para el bloque europeo, el cual mantiene condicionado al país a revisiones sobre transparencia y prácticas fiscales.

Pese a reconocer como "loable" el esfuerzo gubernamental por atraer nuevas inversiones, Linares expresó su rechazo al mecanismo de evaluación europeo: "Resulta indignante que venga la Unión Europea con su 'Comité de Buena Conducta' a ponernos estrellitas o X a ver si aprobamos su boletín. La soberanía es como la virginidad: se tiene o no se tiene". Asimismo, cuestionó la autoridad moral del continente europeo en materia fiscal y social, llamando a reflexionar sobre el límite del sometimiento a estas exigencias internacionales.

Beneficios

Por otro lado, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, destacó que la salida de Panamá de la lista negra de la Unión Europea representa la restitución de dos pilares clave para la nación: confianza y credibilidad.

"Panamá recupera algo que nunca debió perder: confianza y credibilidad. Después de seis años, nuestro país sale de la lista negra de la Unión Europea", expresó el ministro Chapman.

El enfoque principal del anuncio gubernamental no solo resalta el alcance diplomático y financiero a nivel internacional, sino el impacto en el bolsillo y las oportunidades de la población.'



Panamá, de acuerdo con el abogado y analista Adolfo Linares, no fue excluida de la lista negra, sino trasladada al Anexo 2, es decir, pasó a una categoría de menor riesgo.



El ministro Felipe Chapman aseguró que la salida de la lista se traducirá directamente en beneficios para los ciudadanos a través de mayor atracción de inversiones y empresas.



Los acercamientos de la delegación panameña en el marco de la Asamblea General de la ONU con líderes europeos como Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen y Pedro Sánchez habrían sido, según el economista Felipe Argote, determinantes para este avance.

Chapman detalló que la salida de la lista se traducirá directamente en beneficios para los ciudadanos a través de mayor atracción de inversiones y empresas.

Aunque reconoció que todavía queda camino por recorrer para fortalecer la estructura económica, Chapman aseguró que Panamá avanza en la dirección correcta para garantizar que estos resultados macroeconómicos se traduzcan en más y mejores oportunidades para toda la población.