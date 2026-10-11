La ambición de Panamá de convertirse en el “Singapur de las Américas” ha cobrado un nuevo impulso tras la reciente gira oficial del presidente José Raúl Mulino por Asia, junto con reflexiones clave presentadas en el Foro Nacional para la Competitividad, indicó el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Alberto López Tom.

El consenso entre líderes del sector público y gremios empresariales como Apede es claro: la ventaja geográfica del país ya no es suficiente por sí sola; debe transformarse en una plataforma integral que genere inversión directa, empleos de calidad y desarrollo para todas las regiones del país.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

El modelo asiático: Planificación, instituciones y continuidad

Durante el reciente Foro Nacional para la Competitividad, la ponencia del embajador de Singapur en Panamá, Chua Kee Lock, dejó una enseñanza fundamental: Singapur enfrentó en el pasado el mismo reto que hoy tiene Panamá.

La nación asiática dio el salto hacia el desarrollo mediante instituciones técnicas sólidas, decisiones sostenidas a largo plazo y una estrategia que vinculó la infraestructura con la educación, la innovación y la atracción de inversiones.

Un ejemplo emblemático de esta visión es el megalopuerto de Tuas en Singapur, cuya construcción por fases se proyecta culminar en 2040.

Más allá de la automatización, Tuas demuestra la importancia de planificar a décadas plazo, trascendiendo los ciclos políticos de gobierno.

Para Panamá, el reto consiste en integrar bajo una sola estrategia de Estado al Canal de Panamá, los puertos, aeropuertos, el ferrocarril, las carreteras y las zonas económicas especiales, garantizando seguridad jurídica, meritocracia y la digitalización de trámites.

Acuerdos clave con Singapur y Vietnam

La agenda en Asia arrojó importantes avances diplomáticos y comerciales:

Adhesión a la Neutralidad del Canal: El pasado 5 de octubre, el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, anunció la adhesión de su país al Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá.

Alianza en Carga Aérea: El Aeropuerto Internacional de Tocumen y la empresa SATS firmaron un memorando de entendimiento para explorar el desarrollo de operaciones e instalaciones en la Tocumen Cargo City .

Cooperación con Vietnam: En su visita a Vietnam (del 5 al 7 de octubre), se formalizaron nueve acuerdos en materia agrícola, formación marítima, turismo y aviación. Vietnam expresó su interés en utilizar la Zona Libre de Colón para acceder a Latinoamérica, mientras se anunció la apertura de una oficina técnica de Segumar e inició conversaciones para un centro regional de distribución de vehículos eléctricos y repuestos.

De punto de tránsito a centro de valor agregado

El desafío inmediato para la economía panameña es lograr que el alto volumen de mercancías que transita o se transborda por el istmo genere un impacto local tangible.

Esto implica potenciar servicios de almacenamiento, transformación ligera, empaque, distribución y logística especializada, extendiendo estos beneficios hacia los productores del interior del país.

Asimismo, la Apede enfatizó que la infraestructura debe ir de la mano con el desarrollo del talento humano. La creciente automatización del sector exige formar técnicos y profesionales panameños en logística, tecnología de operaciones y dominio del idioma inglés, ajustando la oferta educativa a la demanda real del mercado laboral.

El éxito de esta hoja de ruta dependerá de la capacidad de ejecución, la gobernanza técnica y el seguimiento continuo entre el Estado y el sector privado, midiendo el progreso en función de inversiones concretadas, exportación de servicios y la creación de puestos de trabajo de alto valor.