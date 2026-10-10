Solidaridad

A Lucho Pérez no le fue muy bien con el potente terremoto que sacudió este viernes Panamá, pero cuando los daños son solo materiales lo demás pasa a un segundo plano. Ya habrá tiempo para recuperar las infraestructuras y salir adelante todos juntos en medio de este desastre natural que tomó por sorpresa a todo el país. ¡Mucho ánimo!

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Cariño

Dicen que en las malas se conocen a los amigos y el terremoto dejó al descubierto que hay muchos artistas que llevan a esta hermosa tierra en su corazón. Farruko, Olga Tanón, entre otros no dudaron en enviar un mensaje de fortaleza a los panameños, que siempre les han mostrado respaldo a lo largo de su trayectoria. ¡Gracias por el gesto en medio de la dificultad!

Discreción

Parece que la Tepesita aprendió que hay cosas que deben permanecer en la intimidad y si se trata de relaciones amorosas mucho más. Qué bien que esté enamorada y no se la pase tirando fotos en redes donde abundan los tóxicos. Y tomando en cuenta que sobran de esas que dicen :”Fan de su relación” las precauciones no están de más.