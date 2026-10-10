Meduca suspende las clases a nivel nacional este lunes 12 de octubre tras reciente sismo

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció la suspensión total de las clases a nivel nacional para este lunes 12 de octubre de 2026, medida que abarca tanto a los centros educativos oficiales como a los particulares de todo el país.



La decisión fue adoptada de manera preventiva debido a los riesgos derivados del sismo registrado recientemente y las constantes réplicas que se continúan presentando.



Durante este periodo de suspensión, las autoridades llevarán a cabo inspecciones y revisiones correspondientes en las infraestructuras escolares de todo el territorio nacional para verificar que se encuentren en condiciones óptimas y seguras para el retorno de los estudiantes.



Prioridad en la seguridad de la comunidad educativa

El Meduca destacó que esta medida tiene como prioridad salvaguardar la integridad física de los estudiantes, docentes, personal administrativo y demás miembros de la comunidad educativa.



Asimismo, la entidad agradeció la comprensión de la población e hizo un llamado a mantener la calma, actuar con prudencia y mantenerse informados únicamente a través de las cuentas y canales oficiales de las autoridades competentes.