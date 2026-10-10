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Panamá

Meduca suspende las clases a nivel nacional este lunes 12 de octubre tras reciente sismo

Publicado 2026/10/10 18:00:00
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Las autoridades llevarán a cabo inspecciones y revisiones correspondientes en las infraestructuras escolares.

Estudiantes no tendrán clases este lunes. Foto: Cortesía

Estudiantes no tendrán clases este lunes. Foto: Cortesía

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El Ministerio de Educación (Meduca) anunció la suspensión total de las clases a nivel nacional para este lunes 12 de octubre de 2026, medida que abarca tanto a los centros educativos oficiales como a los particulares de todo el país.

La decisión fue adoptada de manera preventiva debido a los riesgos derivados del sismo registrado recientemente y las constantes réplicas que se continúan presentando.

Durante este periodo de suspensión, las autoridades llevarán a cabo inspecciones y revisiones correspondientes en las infraestructuras escolares de todo el territorio nacional para verificar que se encuentren en condiciones óptimas y seguras para el retorno de los estudiantes.

Prioridad en la seguridad de la comunidad educativa
El Meduca destacó que esta medida tiene como prioridad salvaguardar la integridad física de los estudiantes, docentes, personal administrativo y demás miembros de la comunidad educativa.

Asimismo, la entidad agradeció la comprensión de la población e hizo un llamado a mantener la calma, actuar con prudencia y mantenerse informados únicamente a través de las cuentas y canales oficiales de las autoridades competentes.

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