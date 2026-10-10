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Panamá

Metro de Panamá mantiene suspensión del servicio en las Líneas 1 y 2 debido a réplicas

Publicado 2026/10/10 06:30:00
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Las labores de inspección en las infraestructuras iniciaron desde la noche de ayer y siguen hoy.

El metro se mantiene sin servicio desde este viernes.

El metro se mantiene sin servicio desde este viernes.

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El Metro de Panamá informó que el servicio comercial en las Líneas 1 y 2 se mantiene suspendido como medida preventiva, tras registrarse nuevas réplicas sismológicas en la zona.

Las labores de inspección en las infraestructuras iniciaron desde la noche de ayer y han continuado durante el transcurso de la mañana.

De acuerdo con la entidad, la suspensión del servicio responde a un protocolo preventivo mientras se desarrollan las evaluaciones técnicas correspondientes.

Las autoridades del Metro exhortaron a la ciudadanía y a los usuarios a mantenerse informados únicamente a través de los canales y redes oficiales de la institución, donde se brindarán actualizaciones continuas sobre la evolución del estado del servicio y las decisiones para su eventual reanudación.

Debido a la suspensión de labores, los usuarios han tenido que optar por recurrir al servicio de buses tanto de MiBus como de rutas alternas.

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