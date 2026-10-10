Los panameños estuvieron en vela durante la noche del viernes y madrugada del sábado, luego del terremoto de 7.5 grados en la escala de Richter.

Y desde las 10 de la noche hasta pasadas las 6 de la mañana del sábado, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá ha contabilizado más de 35 réplicas.

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Los mensajes de sismo provienen de la península de Azuero, epicentro del sismo del viernes y destaca uno que es independiente y que se sintió en Bocas del Toro.

En efecto, a las 00:10 minutos del sábado, un temblor de 3.6 grados con profundidad de 10 kilómetros se registró a 31 kilómetros al este de Chiriquí Grande.

Este fue el único movimiento ajeno a los otros que han sido en el centro sur del país.

A las 6:58 a.m. se registró uno de 4.7 con 10 kilómetros de profundidad, 27 kilómetros al oeste de Tonosí.

Casi todas las réplicas han estado en el orden de los 4 grados de magnitud, con excepción de algunas como la de las 1:30 a.m. que fue de 5.5 y cuyo epicentro fue a 47 kilómetros al este de Tonosí, en el lecho marino.

Otro de 5 grados se ubicó en tierra firme, 24 kilómetros al norte de Tonosí.

Y conforme avanzan los minutos las réplicas se siguen dando, situación que es monitoreada por el instituto sísmico de la Universidad de Panamá.