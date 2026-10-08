Saña

Un vidajena me dice que a falta de elementos, los neonatos se ensañaron con el congreso de áreas protegidas. Querían sacar a las malas la arrastrada del día. ¡No entienden que no todo es malo!

Citas

Un perverso se pregunta si las citas médicas de Lao Ta Salao serán en el Cajetón. Si dice que todo fue transparencia en su gestión debería ir sin ningún complejo a comprobar la eficiencia de la institución que dirigió.

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Ruinas

Otro malvado me comenta que el proyecto para proteger las ruinas de Bique es muy necesario considerando que la Barbie Demoledora no perdona. Lo importante es que se cuide el patrimonio histórico.

Apuro

Los docentes separados cargan un apuro por reunirse con el Bienaventurado. Dicen que no aguantan la carga, pero no bajarán los brazos. Los padres me cuentan que por su lado están felices sin huelga.

Arrepentido

Me dicen que el Gavilán está arrepentido y pidiendo cacao luego de tratar de hacerse el malo con los representantes en la sesión del martes. Parece que entendió que no todo se arregla a lo maldita sea.

Vuelta

La tía Eunecia está preocupada por eso de que darle la vuelta "al fin del mundo" está resultando un mejor negocio que pasar por nuestra vía interoceánica. Es que cuando el bolsillo aprieta no hay tutía. ¡Santo!