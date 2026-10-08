Panama Crossroads revela su primer lineup: Milo J y Los Cafres encabezan la quinta edición

El festival Panama Crossroads anunció los primeros detalles y el cartel oficial de su quinta edición, que se llevará a cabo del 28 al 30 de enero de 2027 en Amador, Ciudad de Panamá. Consolidado como un punto de encuentro entre la música, la gastronomía, la educación y las industrias creativas, el evento celebrará su quinto aniversario con una propuesta artística internacional y local de alto nivel.

La edición 2027 estará encabezada por dos grandes referentes de la música latinoamericana. Por un lado, la joven estrella argentina Milo J llegará por primera vez a Panamá con una propuesta que fusiona trap, rap y folklore, respaldada por su disco La Vida Era Más Corta, nominado a los Latin GRAMMY 2026, incluyendo la categoría de Álbum del Año.

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Por otro lado, la emblemática banda de Buenos Aires Los Cafres traerá toda la fuerza de su reggae roots con casi cuatro décadas de trayectoria musical.

El cartel internacional se completa con nombres destacados como Nicola Cruz, DJ Tennis, Eli Iwasa, Ghetto Kumbé, Julio Victoria, KEENE, Perro Negro, VITE y Gia Fu, entre otros.

Asimismo, el talento panameño tendrá un papel protagónico con una amplia selección de artistas locales como Buen Afro, Ely López, FYAHBAND, Mar María y Melieé, reafirmando el compromiso del festival con la escena nacional.

Más allá de la música, Panama Crossroads volverá a integrar experiencias culturales y formativas.

En el aspecto culinario, regresa la Experiencia Gastronómica con su recorrido por las seis principales influencias de la cocina panameña, uniendo a chefs consagrados con talentos emergentes, además de un Food Court ampliado con propuestas de comida callejera y una ambientación especial a cargo de BICHO, de Saioa Lizardi.

Paralelamente, el Programa Educativo celebrará su cuarta edición del 28 al 30 de enero, estructurándose en cuatro ejes clave: pensamiento crítico, diálogo interdisciplinario, industrias creativas como motor económico y aprendizaje práctico.

Los organizadores informaron que los horarios, la programación detallada por artista y los próximos anuncios del lineup se darán a conocer próximamente a través de los canales oficiales del festival.