Fiscalía revela movimientos bancarios de Lau Cortés en presunto esquema de blanqueo

La jueza Xenia Pérez legalizó la aprehensión del exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, por presunto enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales.

Iniciada la audiencia, la abogada del exfuncionario, Kathia Quiel Carreira, solicitó a la jueza retirar a los medios de comunicación de la sala para salvaguardar el derecho a la presunción de inocencia de su cliente, petición que, pese a la oposición de la Fiscalía Anticorrupción, fue admitida, sin que el proceso fuese declarado formalmente bajo reserva.

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La Fiscalía, durante su intervención, detalló, con base en un informe de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), que el exdirector de la CSS depositó y retiró tres cheques en el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP) por 243 mil dólares.

Además, durante el tiempo que estuvo al frente de la entidad, habría adquirido un inmueble en Santa María, a través de una fundación a nombre de su esposa e hijos, por $623,693.

Lau Cortés, afirmó el fiscal Eduardo Rodríguez, desembolsó inicialmente 100 mil dólares por el bien que, posteriormente, habría abonado $433 mil.

También habría comprado un apartamento en Playa Blanca valorado en 235 mil dólares y un cuadro denominado “África Mía” por $50 mil, y efectuó un pago de $80 mil a tres tarjetas de crédito.

La Fiscalía, en sus pesquisas, detectó que el exservidor público realizó una transferencia de $500 mil a “Cervecería La 10” mediante dos cheques de gerencia de $250 mil cada uno y posteriormente fueron enviados a República Dominicana. '



Aunque la auditoría de la Contraloría General de la República, que originó la cautelación de bienes de Lau Cortés, supone que la lesión patrimonial asciende a 122 mil dólares, el informe de la DIJ cuantifica un perjuicio mayor al Estado de 504 mil dólares, lo que daría un total de $626,000.



Se desarrolló sin la participación de los medios de comunicación, tras una solicitud de la defensa del exfuncionario.



La representante del exdirector de la CSS, Kathia Quiel Carreira, al presentar sus argumentos, señaló que su cliente es una persona que sufre de varios padecimientos médicos, entre ellos, hipertensión, diabetes tipo II, pérdida de visión y consume 10 medicamentos por día.

Rodríguez mencionó que, aunque la auditoría realizada por la Contraloría General de la República, que originó la cautelación de bienes de Lau Cortés, supone que la lesión patrimonial asciende a 122 mil dólares, el informe de la DIJ cuantifica un perjuicio mayor al Estado de 504 mil dólares, lo que daría un total de $626,000.

La representante del exdirector de la CSS, al presentar sus argumentos, señaló que su cliente es una persona que sufre de varios padecimientos médicos, entre ellos, hipertensión, diabetes tipo II, pérdida de visión y consume 10 medicamentos por día.

Indicó que le preocupa la salud del doctor Lau Cortés, quien aseguró ha servido al país “dignamente”.

Secuestro de bienes

La Contraloría General de la República ordenó, en noviembre del año pasado, el secuestro de bienes, cuentas bancarias, vehículos y créditos contra el Estado del exfuncionario por $2.9 millones, luego de detectar irregularidades en la compra de fármacos e insumos médicos durante su administración en la CSS.

Los auditores identificaron que desde la entidad se efectuaban traslados de partidas millonarias hacia el Gobierno Central sin los controles correspondientes.

Las investigaciones abarcan desde el 1 de julio de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2024.

