Vietnam se interesa en la Zona Libre y el centro bancario de Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este miércoles un encuentro con el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, en la sede de la Oficina de Gobierno, quien avaló la firma de acuerdos que permitirán potenciar las relaciones entre ambos países, principalmente en agricultura, comercio, industria, marina mercante, inversión, banca, tecnología, educación y turismo.

Durante el encuentro, Minh Hung reiteró la disposición de su país para cooperar y establecer alianzas con empresas panameñas para que puedan entrar al mercado de Vietnam o convertirse en su puerta de entrada a los mercados de otros países de Asia. Mientras que Vietnam ve a Panamá como su puerta de entrada al mercado latinoamericano.

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En ese sentido, Minh Hung le manifestó interés en que las empresas vietnamitas puedan acceder al mercado de América Latina desde la Zona Libre de Colón, lo que representará grandes inversiones y alianzas comerciales entre los sectores privados de Panamá y Vietnam.

También indicó que están muy interesados en conocer la experiencia del desarrollado centro bancario de Panamá para poder replicar su éxito en el centro bancario que desarrollan en la ciudad de Ho Chi Minh.

“Esta primera visita de un presidente de Panamá en 14 años es un hito en la historia de ambos países, que ahora inician una nueva etapa de desarrollo. Vietnam valora el rol de Panamá en el mundo, así como todos sus logros y esfuerzos por la estabilidad económica y social de su pueblo”, afirmó Minh Hung, quien sostuvo que Panamá es el sexto socio más importante de Vietnam en Latinoamérica y el primero en Centroamérica.

Por su parte, Mulino reiteró la disposición de su gobierno de trabajar con Vietnam como socios en el progreso. “Panamá no es un país competidor, sino un complemento para Vietnam para llegar a las Américas con nuestra red logística por mar y aire. Somos importantes, ustedes acá en Asia y nosotros en América”, sostuvo Mulino ante el primer ministro vietnamita.

El mandatario panameño indicó que los acuerdos bilaterales de cooperación formalizados ayer son el primer paso de decisiones muy importantes en agricultura, comercio, el mundo marítimo y logístico, y de la relación que tienen Panamá y Vietnam a través del Canal.

Mulino anunció que a su regreso a Panamá dará instrucciones para que una delegación panameña se encargue de hacer concretar con prioridad los acuerdos pactados; y que además facilite las inversiones y alianzas entre las empresas de Vietnam y Panamá