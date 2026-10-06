¿Cómo la dieta podría acelerar el cáncer gástrico?

"Somos lo que comemos", recuerda Eduardo Teherán, oncólogo médico e investigador clínico del Hospital Universitario Valdecilla y del Instituto de Investigación Asociado, al hablar sobre el papel que juega la alimentación en el desarrollo del cáncer gástrico.

El especialista subrayó a Panamá América que, cada vez hay más conciencia en este punto, pues "una alimentación rica en alimentos procesados, rica en grasas y probablemente el sedentarismo están asociados como factores de riesgo claros para el desarrollo de muchos de estos tipos de tumores".

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Además, una alimentación rica en este tipo de alimentos, que no son alimentos naturales provocan una alteración del microbioma que tenemos en el tubo digestivo y probablemente están asociados a procesos inflamatorios crónicos y eso conlleva también al desarrollo tumoral.

"Entonces, realmente esto tiene mucha relevancia, porque estas alteraciones a nivel del microbioma, de la capa de nuestro intestino que está con esta exposición a determinadas bacterias propias de nuestro cuerpo, todo lo que comemos altera esa barrera de defensa", explicó.

En tanto, con respecto a la influencia de la genética, el Dr. Terán aclaró que el cáncer gástrico hereditario asociado a alteraciones germinales transmitidas por los antepasados representa un porcentaje pequeño, abarcando apenas del 1% al 3% de los casos de tipo difuso.

No obstante, cuando se diagnostica a un paciente joven con características histopatológicas específicas, como un tumor difuso, se aconseja realizar un estudio genético debido a sus repercusiones directas en el asesoramiento y la prevención familiar.

La Dra. Sandra Castro Boix, jefe clínico de cirugía esofagogástrica y Sarcomas en el hospital uniersitario Vall d'Hebron en Barcelona, reafirmó que menos del 3% de los casos son del tipo de cáncer gastrico hereditario difuso, que es un subtipo del cáncer gástrico.

Por otro lado, los especialistas recuerdan que en Centroamérica, la situación representa un desafío, en el caso de Panamá registra más de 620 de este tipo de cáncer al año.

Tratamiento

Aunque cada caso es diferente, la FDA ha aprobado Durvalumab para el tratamiento del cáncer de estómago y de la unión gastroesofágica operable que combina inmunoterapia con quimioterapia antes y después de la cirugía.

Frente a la complejidad de estos casos, contar con nuevas alternativas terapéuticas otorga a los especialistas mayores herramientas para personalizar la atención y acompañar de forma integral a los pacientes, dijo el Dr. Andrés Rojas, Director Médico de AstraZeneca para Centroamérica y Caribe.

Estos datos son respaldados por el estudio clínico Matterhorn que reveló que la incorporación de esta inmunoterapia reduce en un 29% el riesgo de que la enfermedad avance, regrese o provoque la muerte, además de disminuir en un 22% el riesgo de mortalidad en comparación con el uso exclusivo de quimioterapia.