Superintendente de Bancos aclara que en el sector privado ganaba más: 'Estoy haciendo un aporte a la Patria'

El Superintendente de Bancos, Milton Ayón Wong, salió al paso de los cuestionamientos formulados por los diputados respecto a los ingresos y el manejo de los recursos públicos, defendiendo su estancia en el cargo como una vocación de servicio al país.

Durante su intervención, el funcionario enfatizó que su decisión de trabajar en el sector público no responde a intereses económicos.

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Ayón sustentó que sus ingresos en el sector privado eran sustancialmente más altos que los $10,000 mensuales que se percibe en la función pública.

El funcionario se mostró dispuesto a presentar sus declaraciones de renta ante la Dirección General de Ingresos (DGI) de los últimos cinco años para demostrar que sus honorarios pasados superaban con creces su remuneración actual.

Explicó que estar en el cargo responde a un deseo personal de realizar un aporte al país en una etapa de su vida.

"Hoy estoy haciendo un aporte a la patria que es algo que yo quería hacer", expuso.

Ante sus afirmaciones, el diputado Jhonathan Vega cuestionó su postura señalando que, si considera más conveniente el sector privado o se siente inconforme, no habría motivo para no regresar a él.

El Superintendente rechazó encontrarse inconforme, reiterando que su presencia en la administración pública es una decisión voluntaria orientada al servicio del país.

Este martes, Wong sustentó ante la Comisión de Presupuesto un traslado de partida por $651,740.00, destinados al pago del décimo tercer mes y de incentivos para el recurso humano de la institución. Este monto fue aprobado por la comisión.