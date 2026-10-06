"Manota" Mejía se someterá a nuevos estudios tras sufrir una lesión con Nacional de Uruguay

El arquero panameño Luis "Manota" Mejía será sometido a nuevos estudios tras lesionarse con Nacional

El portero panameño Luis Mejía se someterá este miércoles a nuevos estudios para conocer la gravedad de la lesión en la pierna derecha que sufrió en el partido entre su club, Nacional, y Montevideo City Torque.

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Momento de la lesión y sustitución

Este lunes, tras detener un libre directo ejecutado por Franco Pizzichillo, el guardameta sintió una molestia y dejó el campo de juego en camilla y con muestras de dolor a los 38 minutos de la primera parte.

En primera instancia se le realizó una ecografía en la zona afectada, pero se determinó que requerirá un estudio de mayor precisión para definir el diagnóstico definitivo.

Su lugar en la portería fue ocupado por el argentino Alexis Martín Arias, quien mantuvo el arco en cero y contribuyó a la victoria del Tricolor por 2-0, resultado que le permite al equipo escalar en la tabla de posiciones y reengancharse en la pelea por el título del Torneo Clausura.

Con 197 encuentros disputados con la camiseta de Nacional, el panameño es uno de los máximos referentes del plantel actual. En su palmarés con el conjunto uruguayo destacan cuatro Campeonatos Uruguayos y un total de doce títulos oficiales.

Situación con la Selección de Panamá

A nivel internacional, Mejía fue convocado este año para defender a la Selección de Panamá en la Copa del Mundo, aunque posteriormente optó por no participar en los partidos amistosos de fecha FIFA.

Sobre esta decisión, el guardameta aclaró en conferencia de prensa: “La decisión fue en conjunto con el cuerpo técnico de Nacional y de la selección. El cuerpo técnico entendió el momento que estamos atravesando en el club, más cuando nos estamos jugando cosas importantes. Al ser partidos amistosos y al considerar que no tengo nada que demostrar en la selección, entendieron la situación y se portaron de diez”.