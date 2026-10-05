UCI

El Muñeco que Pasea anda dándose golpes de pecho con respecto a que puede poner a volar la economía. Se le olvida que los que la dejaron en UCI eran del GobierNito y hoy ya cruzaron a su barco. ¡Plop!

Factura

Dice el Loco que cuando se usa la justicia para perseguir políticamente a los líderes naturales, el pueblo pasa una dura factura en las urnas, tal y como ocurrió en Brasil. Una cosa es la ley y otra perseguir. ¡Ojito!

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Aserrín

Comenta el abogado Pérez, sobre la reunión de los Ricardos (que muchos siguen sin superar), que no es que haya tirado a alguien al agua sino que los cabezas de aserrín no entienden de diálogo y encuentros.

Viajes

Un vidajena se pregunta cómo hace el Conejo Malo para viajar largas distancias y no perderse prácticamente ninguna carrera de la F1 sin afectar su asistencia a la Cueva de la 5 de Mayo. ¿Más rápido que Kimi?

Atentado

Otro intrigoso me comenta que la seguridad en el país no está muy bendita que hasta un exhonorable es "vístima" de los malhechores. ¿Qué será lo que lo que buscaban esos angelitos en las Torres de control?

Talento

La tía Eunecia le pide al Bienaventurado poner los ojos en estudiantes como la pequeña Yeizkel, cuyo talento para declamar ha enamorado a Panamá. Ella es una muestra de que en el país hay futuro.