El director de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), Isidro Carbonell, dio a conocer una propuesta de reorganización institucional que contempla la reestructuración y derogación de los Decretos de Gabinete N.° 224 y N.° 57 de 1969 y 1970, la cual ayudaría a que los billeteros tengan una mejor comisión.



Carbonell sustentó que la normativa vigente establece un tope legal de comisión del 10% para los billeteros. Con el proyecto de ley planteado, la institución busca eliminar dicho techo fijo para permitir que el ajuste de la comisión quede sujeto a estudios técnicos y financieros en lugar de una cifra rígida.



Según explicó el titular de la LNB, un análisis técnico formal determinará las condiciones precisas y el margen de incremento factible para los vendedores de lotería.



Asimismo, señaló que las evaluaciones no solo abarcarán las comisiones de los billeteros, sino también otras variables de la estructura de la entidad, como el costo de los productos y la revisión del esquema de premios, respondiendo a reclamos históricos de los consumidores.



Los diputados le advirtieron de esta necesidad considerando que la lotería clandestina le genera mejores réditos a loa vendedores.



La diputada Yamireliz Chong le hizo un llamado a tomar cartas en el asunto si le quiere plantear cara a los vendedores de billetes clandestinos.

