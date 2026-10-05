Economía crece, pero el subempleo invisible se dispara, según informe de APEDE

La economía panameña registró un crecimiento de 5.5% durante el primer semestre de 2026 y proyecta cerrar el año con una expansión de 5.3%, de acuerdo con el Informe Económico de octubre elaborado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).

El análisis de la Comisión de Asuntos Económicos y Finanzas Nacionales ubica como principales motores al sector de transporte y almacenamiento (10.4%) y al comercio (8.8%). De igual forma, registraron desempeño positivo los rubros de electricidad y agua (5.2%), construcción (4.6%) y hoteles y restaurantes (4.1%).

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A julio de 2026, los indicadores clave muestran dinamismo operativo: el volumen de carga del Canal de Panamá aumentó 19.4%, el movimiento comercial en la Zona Libre de Colón creció 14.3%, la llegada de turistas subió 18.3% y el valor de los permisos de construcción se elevó 16.7%.

Contraste laboral: cae el desempleo, pero se dispara el subempleo invisible

Pese a que la tasa de desempleo disminuyó de 10.4% en 2025 a 8.5% en 2026, APEDE advierte un deterioro en la calidad de las contrataciones:

El Subempleo invisible aumentó 94%, pasando de 213,370 a 413,155 personas. Esto implica que uno de cada cinco ocupados labora 40 horas o más a la semana pero percibe un ingreso inferior al salario mínimo.

La proporción de trabajadores con jornada completa e ingresos adecuados cayó del 55% al 46% (144,985 personas menos).

Aunque la tasa bajó ligeramente del 47.1% al 45.8%, el volumen total de trabajadores informales se mantiene estancado en torno a las 784 mil personas.

"El crecimiento económico debe traducirse en oportunidades que mejoren la vida de los panameños. Necesitamos impulsar la inversión y la productividad para generar empleos formales plenos y mejor remunerados", manifestó Alberto López Tom, presidente de APEDE.

Presión fiscal e intereses absorben recursos de inversión

En materia de finanzas públicas, aunque el déficit del Gobierno se redujo un 13.7% entre enero y julio de 2026 (fijándose en $3,371 millones), los ingresos corrientes solo cubrieron el 60% del gasto estatal, requiriéndose endeudamiento para el 40% restante.

El documento revela un ahorro corriente negativo de $1,792.1 millones. Además, el servicio por pago de intereses de la deuda consumió el 36% de los ingresos corrientes, cifra equivalente al 97.5% de todo el presupuesto destinado a la inversión pública.

Como perspectiva de reactivación, el gremio empresarial resalta oportunidades de inversión en logística, energía, infraestructura y la cartera proyectada del Canal de Panamá por más de $8,000 millones para el periodo 2025-2035.