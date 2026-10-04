Fama

Me comenta un vidajena que el exmagistrado más "Amado" anda por allí tratando de levantar su fama a costilla de despotricar contra El Loco, alegando que lo conoce desde que eran pelaitos. ¡Qué va!

Lección

Otro chismoso me cuenta que la dirigencia magisterial en la tierra de Urracá quedó con la capa caída porque ya el gremio no los quiere apoyar. ¡Los maestros saben que con el pan y las clases no se juega!

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Horarios

Dicen que por los lados de la vía interoceánica los capitanes y oficiales están en pie de guerra pidiendo un compromiso real con la salud física y mental de los suyos. Además, denuncian horarios anticuados.

'Black'

Un amargado me comenta que eso del Black Weekend como que no pegó porque los comercios estaban vacíos y no había ofertas, sino productos pasados de moda. ¡Lo que sí está black es la cuenta bancaria!

Guerra

La política está que arde y eso que aún falta para ir a las urnas. En Saint Michel, la alcaldesa tiktoker y Juan Cantina tienen un duelo de máscara contra cabellera con Huevito. ¡El que toca aquí toca cara!

Sermón

Dice Mimito Ulloa que un país no se construye silenciando voces y que el diálogo debe desarrollarse en espacios donde todas las personas puedan expresar sus opiniones. ¿Con quién habrá sido eso?