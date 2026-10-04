La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), a través de su director Nicolás Brea, manifestó su preocupación ante el elevado índice de accidentes de tránsito registrados en la provincia de Chiriquí.

Durante la sustentación de las vistas presupuestarias, el director de la ATTT detalló que, hasta la fecha, la provincia contabiliza un total de 2,498 accidentes de tránsito.

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Asimismo, resaltó la gravedad de estas cifras al señalar que se reportan 38 personas fallecidas a causa de estos siniestros viales en Chiriquí.

Brea enfatizó que la infraestructura vial de la ciudad de David cuenta con un buen trazado y una correcta señalización. Sin embargo, la alta frecuencia de colisiones e incidentes sugiere que existen factores de riesgo críticos durante la conducción.

Al ser consultado sobre los motivos detrás de esta alta siniestralidad, el funcionario señaló que las principales causas identificadas en los reportes estadísticos son variadas.

Estas incluyen exceso de velocidad, inobservancia y desobediencia a las señales de tránsito y conducción bajo los efectos de bebidas embriagantes.

Ante esta situación, las autoridades reiteran el llamado a los conductores a mantener la precaución, respetar las señales viales y evitar conductas de riesgo en las carreteras para reducir las cifras de morbilidad y mortalidad en la región.