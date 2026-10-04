Mulino ve en el megapuerto de Singapur un modelo para Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recorrió este domingo el puerto de Tuas, en Singapur, una de las terminales destinadas a convertirse en el puerto de contenedores totalmente automatizado más grande del mundo.

Mulino calificó la obra como el modelo para Panamá. Durante su recorrido, el mandatario constató el sueño de Singapur de consolidar un solo megapuerto desde 1977, que hoy se convierte en una realidad, al inaugurar su primera fase (de cuatro) en el año 2022 y con su conclusión prevista para el 2040.

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En el Centro de Control de Operaciones, Mulino observó la impresionante terminal que ocupará 1,337 hectáreas, con 66 muelles distribuidos en 26 kilómetros de longitud y con una capacidad de 65 millones de TEU al año.

Ubicado en la punta oeste de la isla, el puerto de Tuas es un modelo a seguir: un solo megapuerto automatizado que consolide todo y que le podría dar a Panamá en las Américas la misma ventaja que Singapur tiene en Asia. Panamá es el “hub” logístico de las Américas por una combinación inigualable: el Canal, una infraestructura multimodal, la Zona Libre de Colón y Panamá Pacífico.

En su visita, el presidente escuchó una explicación en torno a la operación, recorrió el centro de control que dirige toda la actividad del puerto, caracterizado por la ausencia de conductores de grúas, con camiones autónomos y un patio automatizado que funciona las 24 horas del día con un rendimiento 30% más rápido que un centro normal.

Los representantes de la Autoridad del Puerto de Singapur (PSA) agradecieron al presidente Mulino por confiar en esta megaobra, cuyo funcionamiento es 100% eléctrico y cuenta con energía propia gracias a techos de bodegas y grúas equipados con paneles solares. Además, recalcaron la postura de neutralidad y lealtad que ambas naciones mantienen, compartiendo una misma visión con Panamá.

La delegación que acompañó al presidente fue recibida por los representantes de PSA: Ong Kim Pong, director general del grupo PSA International; Seow Hwee, director general de Ecosistema Portuario y Terminales de Tuas; y William Goh, vicepresidente de Excelencia en el Servicio. Por Panamá, estuvieron el canciller Javier Martínez-Acha; José Ramón Icaza, ministro del Canal; Sebastián Breton, embajador de Panamá en Singapur; y Kristelle Getzler, de la Secretaría de Asuntos Sociales y Competitividad.

Para este lunes 5 de octubre, el presidente Mulino se reunirá con el presidente y con el primer ministro de Singapur, Tharman Shanmugaratnam y Lawrence Wong, respectivamente, como parte de la gira por Asia para buscar la apertura de nuevos mercados, la consolidación de alianzas estratégicas con los sectores marítimo, aéreo y agrícola, y la atracción de nuevas inversiones que generen más empleos para los panameños.