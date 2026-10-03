El Municipio de Arraiján reveló la cifra acumulada de morosidad por el uso de los cementerios municipales en el distrito, la cual alcanza los $787,132.70.

Según un informe divulgado por la comuna, el porcentaje de morosidad se sitúa en un 73.35%. De un total de 8,427 registros analizados, 6,518 mantienen algún saldo pendiente, lo que representa aproximadamente tres de cada cuatro registros.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Estado de saturación y llamado a contribuyentes

En septiembre de 2025, mediante el Acuerdo Municipal N.º 39, se declararon en estado de saturación los cementerios municipales ubicados en los corregimientos de Arraiján Cabecera, Burunga, Vista Alegre, Juan Demóstenes de Arosemena, Nuevo Emperador y Veracruz.

El documento dado a conocer por el ayuntamiento también hace un llamado a los familiares de difuntos a consultar sus estados de cuenta y verificar si mantienen pagos pendientes.

Aun cuando se otorgó un plazo de 120 días antes de proceder a la exhumación de los restos de los fallecidos cuyos familiares acumularan morosidad, el proceso no se realizó.

Según los estudios realizados por la Alcaldía de Arraiján, se requieren al menos tres nuevos terrenos para camposantos.

Colapso de infraestructuras y denuncias por abandono

La morosidad que plantea el Municipio de Arraiján contrasta con el estado de los cementerios. El pasado 7 de septiembre, parte del muro perimetral del cementerio de Arraiján Cabecera colapsó, dejando cuatro bóvedas en riesgo de desplome.

La ciudadanía también denuncia la acumulación de basura, fosas colapsadas, maleza y ataúdes expuestos en el cementerio de Burunga, además de la proliferación de negocios sin control.

En 2025, durante la celebración de los 171 años de creación del distrito de Arraiján, la alcaldesa Stefany Peñalba resaltó que "hoy reconocemos las prioridades que no pueden esperar: el saneamiento, el acceso al agua potable, la seguridad vial y la atención urgente a nuestros cementerios, que han rebasado su capacidad en los seis corregimientos del distrito".