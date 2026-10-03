Jornadas extraordinarias en Ciudad de la Salud benefician a 80 pacientes con procedimientos cardiovasculares

Unos ochenta pacientes ya se han beneficiado de las jornadas extraordinarias de cateterismo cardíaco e intervenciones coronarias complejas que se llevan a cabo en el Centro Nacional Especializado Cardiovascular y Torácico de Ciudad de la Salud.

La iniciativa, implementada en septiembre con una programación especial durante fines de semana (viernes, sábados y domingos), registra actualmente a unos 40 pacientes pendientes de procedimiento en el marco de este plan intensivo de cinco semanas.

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Respuesta a la alta demanda nacional

El jefe del Servicio de Hemodinamia, doctor Jaime Dutary, explicó que estas acciones responden a la creciente necesidad de atención en salud cardiovascular. "La cantidad de procedimientos desde 2020 al 2025 aumentó, aproximadamente, cuatro veces; sin embargo, la demanda sigue siendo muy alta", señaló el especialista, al detallar que durante las jornadas extraordinarias se ejecutan entre 10 y 12 intervenciones diarias.

La atención prioriza a personas con enfermedad coronaria, patologías valvulares y pacientes que requieren estudios hemodinámicos previos a cirugías cardíacas.

Rutas de atención y perfiles de pacientes

Por su parte, el doctor José Remón, cardiólogo intervencionista, indicó que el objetivo principal es reducir la mora médica acumulada, abarcando de forma simultánea a pacientes ambulatorios, personas hospitalizadas que requieren el alta y casos inestables considerados prioritarios.

Los procedimientos se estructuran bajo diferentes rutas clínicas:

- Diagnósticos: Permiten precisar el tratamiento y acortar los días de estancia hospitalaria.

- Intervenciones coronarias percutáneas: Dirigidas a resolver obstrucciones arteriales.

- Evaluaciones prequirúrgicas: Estudios indispensables para complementar la preparación de cirugías complejas.

Trabajo multidisciplinario

El éxito de estas jornadas extraordinarias recae en la coordinación institucional y el esfuerzo conjunto de médicos, personal de enfermería, equipos administrativos, áreas de aseo y seguridad de Ciudad de la Salud, así como de colaboradores de otras unidades ejecutoras de la Caja de Seguro Social. Con estas acciones, el centro especializado consolida su capacidad operativa para ofrecer una respuesta médica más oportuna a los pacientes de todo el país.