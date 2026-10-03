Comunicado conjunto

Giuseppe Cicatelli, Ruprecht Thomas Dully, Ignacio Vidales y Carlos Vidales anuncian que han resuelto de forma privada, definitiva y satisfactoria las diferencias comerciales que existían entre ellos, y han desistido recíprocamente de todas las acciones penales y civiles existentes entre las partes.

Como consecuencia, y por desistimiento de la pretensión punitiva, antes de que se formalizara una acusación, el Juzgado de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, a cargo de la jueza Didia Ruiz, mediante resolución de 2 de octubre de 2026, declaró extinguida la acción penal en la Carpetilla N.° 201900077165 y decretó el archivo de la causa respecto de Giuseppe Cicatelli. La propia resolución precisa que la extinción no constituye antecedente penal alguno. La solución alcanzada no constituye reconocimiento de responsabilidad, culpa, conducta indebida o actuación ilícita por ninguna de las partes.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Las partes retiran sus manifestaciones públicas previas relativas a la controversia y han solicitado a quienes los divulgaron el retiro de los documentos del expediente, en atención a la conclusión del proceso y a la protección de los datos personales que contienen.

Las partes consideran el asunto plena y definitivamente concluido y no harán más comentarios al respecto.

Giuseppe Cicatelli, Ruprecht Thomas Dully, Ignacio Vidales y Carlos Vidales.