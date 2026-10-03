Sinaproc informa sobre deslizamiento que afectó la vía hacia Río Sereno

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) registra un cierre parcial y afectación en la carretera que conduce hacia Río Sereno (Chiriquí), específicamente antes de la entrada a los Pozos Termales, debido a un deslizamiento de tierra.

Situación Actua

- Inestabilidad en la zona: El área continúa presentando desprendimientos activos de sedimentos desde la parte alta.

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- Acciones de emergencia: Personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (Bomberos Panamá) y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) se encuentran coordinando las acciones en el lugar.

Recomendaciones y Solicitudes

- Cierre preventivo: Se recomienda mantener cerrado el paso por la vía de manera preventiva para evitar incidentes.

- Trabajos de limpieza: Es necesario coordinar con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Municipio de Volcán para ejecutar las labores urgentes de limpieza y rehabilitación de la calzada.

- Seguridad: Se requiere la participación coordinada del SENAFRONT y la Policía Nacional para garantizar la seguridad en todo el sector afectado.