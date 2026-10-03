Canciller panameño promueve inversiones con empresarios en Singapur

Una reunión sostuvo, este sábado 3 de octubre, en Singapur el canciller Javier Martínez-Acha, con representantes del sector empresarial del sector marítimo, farmacéutico, bienes y raíces, salud y legal, entre otros, interesados en invertir en Panamá.

De acuerdo con el canciller existe un interés, entre los empresarios de este país, por los diferentes proyectos que impulsa el gobierno del Presidente José Raúl Mulino, en este y en el próximo año.

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¨Panamá llama la atención por la política de apertura, estabilidad y, sobre todo, grandes proyectos que permitirán que nuestro país tenga un período de crecimiento en los próximos años¨, afirmó el canciller Martínez-Acha.

El canciller explicó a los empresarios el Plan Estratégico 2025-2029 de gran impacto social y económico del gobierno, a través de los diferentes proyectos de reactivación vial, con una inversión millonaria y la creación de más de 7,000 empleos.

Martínez-Acha, de igual forma, se refirió a los proyectos de movilidad e infraestructura social con otra inversión millonaria, entre ellos: el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, la expansión de la plataforma del aeropuerto Internacional de Tocumen y de los aeropuertos regionales.

Javier Martínez-Acha, quien acompaña al Presidente José Raúl Mulino en su gira de Estado a Singapur y Vietman, invitó a los empresarios de Singapur a participar en el III Foro Económico de América Latina y El Caribe 2027, a realizarse en Panamá en enero de ese año, bajo el lema ¨Una Región de Soluciones para los Desafíos Globales.