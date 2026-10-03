Mulino arranca agenda en Singapur para potenciar la cooperación bilateral y marítima

El mandatario José Raúl Mulino, llegó este sábado, 3 de octubre, al aeropuerto Internacional de Singapur, en Changi, donde efectuará una visita de Estado y se reunirá con el Presidente Tharman Shanmugaratnam, el Primer Ministro Lawrence Wong y se sostendrán reuniones bilaterales entre autoridades de ambos países.

Para este domingo el presidente Mulino efectuará una visita al puerto de Tuas, megaproyecto que inauguró su primera fase en el 2022 y se prevé su conclusión en el 2040, convirtiéndose en la terminal de contenedores automatizada más grande del mundo.

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La visita del mandatario busca el fortalecimiento bilateral, la cooperación en servicios aéreos, el inicio de las negociaciones para un tratado bilateral de asistencia legal mutua entre Panamá y Singapur, así como la evaluación de la firma de un memorándum de entendimiento en la cooperación relativa a créditos de Carbono conforme al artículo 6 del acuerdo de Paris (acuerdo que permite a los países comerciar internacionalmente reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero para cumplir con sus metas climáticas nacionales ).

La visita oficial del mandatario panameño, prosigue el lunes 5 de octubre, donde acompañado de la Primera Dama, Maricel Cohel de Mulino, participará de la ceremonia de bautizo de la orquídea, en Orchid Garden; un acto protocolar oficial de Estado que el Gobierno de Singapur ofrece al mandatario panameño como personalidad distinguida.

En el Ministerio de Asuntos Exteriores, Mulino se reunirá con el Presidente y el Primer Ministro de Singapur y en horas del mediodía asistirá al ¨Banquete de Estado¨ ofrecido por el presidente Tharman Shanmugaratnam donde participan, ministros de Estado y cuerpo diplomático de Singapur.

Este mismo día Mulino se trasladará a Hanoi, Vietnam para proseguir con la segunda parte de esta gira oficial, cuyo propósito es reforzar las relaciones bilaterales entre Panamá y Vietnam.

José Raúl Mulino fue recibido por las autoridades de Singapur: Vivian Balakrishnan, Ministro de Asuntos Exteriores; Harold Lee - jefe de Protocolo del ministerio de Asuntos Exteriores y por Lynette Long directora general de la Dirección de Las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores. Por Panamá Javier Martínez-Acha y el embajador de Panamá en Singapur Sebastián Breto Pérez.

Mulino en esta misión oficial está acompañado de la Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino, Javier Martínez- Acha, canciller; José Ramón Icaza, ministro del Canal; José Ruiz, gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen y Kristel Getzler, Secretaría de Asuntos Económicos y Competitividad del Ministerio de la Presidencia.