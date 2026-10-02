Martinelli arremete contra William y Zuleyka Moore, abogados de la familia Bern por caso Town Center

El expresidente Ricardo Martinelli, se pronunció sobre el conflicto comercial y judicial que enfrenta a dos prominentes grupos empresariales del país por el centro comercial Town Center Costa del Este, refiriéndose al litigio entre las familias Motta y Bern.

En un video difundido en sus redes sociales, Martinelli sostuvo que no tiene parte en el caso, no obstante, enfatizando que la controversia debe resolverse en los estrados correspondientes.

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"Hay una peleita comercial que se va a poner bastante buena, es entre la familia Motta y Bern. Yo no tengo partido con ninguna de las dos y, desafortunadamente, las peleas empresariales como las judiciales son negativas; sin embargo, esto que lo decidan los tribunales", manifestó el expresidente en su mensaje.

Cuestionamientos a la representación legal de la familia Bern

Durante su intervención, Martinelli dirigió severos cuestionamientos contra la defensa técnica asumida por el jurista William Moore (hermano de la destituida fiscal anticorrupción Zuleyka Moore), contratado por la familia Bern para enfrentar la causa penal y civil iniciada por la sociedad Costa del Este Town Center Group.

El exmandatario fustigó duramente la trayectoria de los hermanos Moore, tildándolos de "personajes funestos" dentro de la administración de justicia local y sugiriendo que las autoridades competentes deberían revisar el ejercicio de su idoneidad profesional.

"Contratar tal inmundicia de abogados, que tienen comprado el sistema judicial panameño... Resulta difícil de creer que alguien tan inteligente contrate a alguien tan bajo, inmoral y sinvergüenza como los hermanitos Moore", señaló.

"Los hermanitos Moore son funestos, deberían quitarles los títulos de abogado por lo bandidos, carilimpios y sinvergüenzas que son", opinó el ex mandatario.