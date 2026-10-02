Teléfonos, masajes y licores caros: las irregularidades que enviaron a Sean 'Diddy' Combs al aislamiento

El rapero y productor Sean 'Diddy' Combs volvió a ser castigado con el aislamiento en la prisión federal de Nueva Jersey, donde cumple una pena de 50 meses de cárcel tras ser hallado culpable de dos cargos de transporte de personas con fines de prostitución, luego de que trascendieran denuncias sobre el uso no autorizado de celular y tableta, así como el consumo de bebidas exclusivas.

Combs fue arrestado en 2024 en Nueva York y enfrentó un juicio en una corte federal por múltiples cargos. Aunque fue hallado culpable de dos delitos, fue exonerado de las acusaciones más graves: trata de personas con fines sexuales y crimen organizado. Asimismo, el artista enfrenta diversas demandas civiles.

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Las denuncias de lujos y contrabando en prisión

A Combs, quien ya había permanecido en aislamiento tras una pelea con otro reo, se le impuso nuevamente la sanción luego de que la cadena NBC revelara que invierte miles de dólares para mantener un estilo de vida exclusivo en la prisión de Fort Dix. Según la investigación, el productor paga a otros prisioneros para que le cocinen, limpien su celda, laven su ropa y le brinden servicios de masajes.

NBC confirmó la información mediante la revisión de fotos y videos tomados en el recinto penal, acompañados de testimonios de cuatro reclusos de su misma unidad.

Por su parte, la revista People informó que Combs fue visto utilizando un teléfono de contrabando para navegar en Instagram y revisar fotografías explícitas. Adicionalmente, se reportó que cuenta con una tableta para ver películas y acceso a licores costosos durante los fines de semana.

Respuestas de las autoridades y la defensa

Tras las publicaciones, la Oficina Federal de Prisiones señaló que, por motivos de privacidad y seguridad, no emite comentarios sobre las condiciones de reclusión ni sobre procesos disciplinarios de ningún interno.

En tanto, un portavoz de Combs declaró a People que el estudio y escrutinio mediático sobre la vida del artista ha convertido detalles cotidianos en noticias sensacionalistas.

"La única noticia relevante es que Sean continúa cumpliendo su condena conforme a las normas y espera pacientemente la decisión del tribunal sobre su apelación", afirmó el vocero.