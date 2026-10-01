Debate

El Gato dejó claro que cualquier cambio que impacte los estatutos del PiArDi será debatido en el Directorio Nacional y recalcó que en tal caso las reformas no cambiarán las reglas para la dirigencia actual.

Respaldo

Mientras el Gato aclaró cómo andan las cosas en el PiArDi, la Chola sumó el respaldo del Toro, Peter Michael y otros viejos conocidos. ¡Al menos tras el Consejo Directivo parece que fumaron la pipa de la paz!

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Golpe

Comentan los que saben, que las retenciones chinas han influido en las caídas que ha registrado Panamá en el sector marítimo. Por cierto, el país sigue esperando por la renovación del acuerdo. ¡Ay no!

Encuentro

Las ex primeras damas, junto a la actual, demostraron que no hay banderas políticas cuando se trata de causas positivas y su encuentro reciente en el Café Presidente así lo comprueba. ¡Buena esa!

Contrataciones

Dice el Apaga Fuegos mayor que la institución debe apelar a las contrataciones directas porque las licitaciones todo lo traban y les impide avanzar con sus adquisiciones. ¡Báilame ese trompo en la uña!

Capitán

La casa de Méndez Pereira tiene oficialmente nuevo capitán. La gente espera que la U recupere su sitial. Por cierto me cuentan que los C-3 no le perdonan al físico que los haya tirado al olvido siendo colonense.