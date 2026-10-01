Christa Pike sobrevive a dos dosis de inyección letal y queda en estado crítico en Tennessee

Christa Pike, de 50 años, se encuentra ingresada en condición crítica en un centro hospitalario de Tennessee luego de sobrevivir a dos dosis de inyección letal durante su proceso de ejecución, informaron sus abogados defensores, Randy Spivey y Stephen Ferrell, quienes solicitaron formalmente la conmutación de su sentencia a la pena capital.

Aunque la defensa no ha tenido acceso a la celda hospitalaria por las restricciones de seguridad, Spivey confirmó que la reclusa recibe atención médica vital y que su pronóstico de salud es reservado.

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"Lo de anoche no fue solo ineficiente; fue cruel y tortuoso. No era miedo a morir, era miedo a una muerte prolongada y dolorosa, y eso fue exactamente lo que sucedió", declaró Spivey tras presenciar la fallida ejecución.

Múltiples punciones y rechazo al método de inyección

De acuerdo con la versión de la defensa, el equipo técnico utilizó al menos siete agujas a lo largo de una hora en el intento por canalizar una vía venosa adecuada, observándose incluso que una de las agujas extraídas estaba doblada.

Pike, quien padecía problemas crónicos de acceso venoso, había solicitado meses atrás que se le aplicara la pena de muerte mediante un pelotón de fusilamiento integrado por mujeres, petición que fue rechazada por no estar contemplada en la legislación del estado de Tennessee.

Spivey reveló que, al presentarse las complicaciones en la sala de ejecución, intentó comunicarse al número de emergencia provisto por la Corte Suprema de Tennessee, pero la llamada fue desviada directamente al buzón de voz.

Tras el incidente, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó la suspensión temporal de todas las ejecuciones programadas para este año e instruyó el inicio de una investigación independiente en coordinación con la Fiscalía General del estado.

Reacción de la Casa Blanca y antecedentes del caso

Interrogado sobre el suceso durante una conferencia de prensa en Texas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó el fallo en la ejecución como una situación "muy interesante" y expresó extrañeza por la incapacidad de las autoridades penitenciarias para completar el procedimiento.

Trump agregó que la aplicación de la pena de muerte "no debería ser tan difícil", sugiriendo que "el medicamento no funcionó correctamente", aunque acotó que la investigación corresponde directamente a la jurisdicción del estado de Tennessee.

Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, hecho ocurrido cuando ambas tenían 18 y 19 años, respectivamente. A pesar de que otras dos personas estuvieron involucradas en el crimen, Pike es la única que recibió la pena de muerte y la primera mujer condenada a la pena capital en Tennessee en más de dos siglos.