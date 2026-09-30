Lío

Un vidajena me cuenta que las cosas siguen poniéndose color de hormiga para la Chola. La cúpula del PiArDi ahora la censuró, aunque ella argumenta que su actuación obedece a una preocupación concreta.

Gente

Y hablando del PiArDi, dice el maraquero que haber sido parte del gobierno del Muñeco que Pasea no lo hace simpatizante de ese partido. La cosa es que en la calle la gente no piensa igual.

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Lección

El jefe del Gobierno de Paso Firme dice que no repetirá las chavadas de Nito, quien más rápido que ligero aprobó el contrato minero y aupó el caos. Al parecer la paciencia y reflexión serán sus mejores consejeros.

Licencias

Con 2498 accidentes de tránsito en la Altiva y más de una treintena de muertos, un jodedor se pregunta si esas licencias también las expiden en la UNACHI. La situación tiene a Nico preocupado. ¡Padre santo!

Números

El Chacalde marca buenos números y se posicionó como el segundo alcalde mejor valorado en América Latina. Me cuentan que hay gente que no durmió y quedó escupiendo bilis. ¡Ay madre!

Premios

Anuncian desde la casa de Balotín que ya estudian junto con la UTP la posibilidad de modificar el plan de premios que pagan actualmente los chances y billetes. ¡La gente quiere más chen chen!