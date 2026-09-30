Productores de arroz en Panamá exigen proyectos de riego y semillas resistentes

Ante el impacto de las condiciones climáticas y el encarecimiento de los insumos agrícolas, el sector arrocero de Panamá hace un llamado de alerta a las autoridades: el fenómeno de El Niño es un evento cíclico que se repetirá en aproximadamente dos años, por lo que el país no puede seguir gestionando las crisis mediante parches temporales.

Así lo manifestó Omar Spiegel, presidente de la Federación de Arroceros de Panamá, tras evaluar los resultados de la reunión ordinaria de la Cadena Agroalimentaria de Arroz. Spiegel enfatizó en Nex Noticia que, aunque el abastecimiento nacional está garantizado hasta abril, el país necesita con urgencia una planificación de largo plazo para evitar el colapso de la producción local en el próximo ciclo climático.

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Investigación genética y proyectos de riego a largo plazo

El dirigente arrocero hizo un llamado a las autoridades del sector público ante lo que calificó como el "enemigo silencioso" del campo: las altas temperaturas, las cuales hacen que la planta aborte el grano aun cuando exista suficiente lluvia.

Durante la sesión de la Cadena Agroalimentaria se votó a favor de crear un fondo de auxilio para los productores afectados. No obstante, Spiegel enfatizó que, por ser El Niño un fenómeno cíclico, el país no puede depender de declaratorias de emergencia, sino invertir en proyectos de riego, financiamiento y variedades de semillas resistentes al cambio climático.

El gremio de productores recalca que improvisar cada vez que llega la sequía es insostenible. Para hacer frente a los embates climáticos de los próximos años, exigen concretar tres ejes fundamentales:

Proyectos de riego modernos: Con el caudal de los ríos muy por debajo de sus niveles históricos, la dependencia de la siembra en secano (que representa el 80% de la producción) resulta altamente riesgosa.

Además de esquemas de crédito adaptados a la realidad de los productores para responder a las contingencias del clima.

Impacto socioeconómico: 30,000 hectáreas menos y golpe al empleo

El fenómeno climatológico obligó a los productores a sembrar únicamente en las tierras más aptas del país. Esta estrategia defensiva redujo el área cultivada de 93,000 hectáreas proyectadas a unas 63,000 hectáreas estimadas.

Dejar de cultivar cerca de 30,000 hectáreas representa un duro golpe no solo para el campo, sino para la economía nacional.

Lo que significa pérdida directa de empleomanía, ya que con menos hectáreas sembradas se traducen en una drástica caída de jornales y empleos agrícolas.

Asimismo, se reduce el dinamismo en las zonas rurales debido a la menor circulación de recursos en la cadena de suministros y servicios.

Costos de producción ahogan al sector: Insumos suben hasta un 85%

A la incertidumbre del clima se suma la presión económica. Aunque El Niño no encareció directamente el costo por hectárea, los insumos importados y el combustible han vuelto más costosa la producción.

Fertilizantes disparados: El costo de los fertilizantes derivados del gas natural, como la urea, aumentó entre un 80% y un 85%.

Así como la materia prima más cara: La industria está comprando el arroz en cáscara entre un 15% y un 20% más caro que el año pasado para evitar que los productores trabajen a pérdida.

Falta de comunicación y decisiones de la Cadena Agroalimentaria

Pese a que la Federación de Arroceros representa al 90% de la producción nacional, Spiegel reveló una marcada falta de comunicación por parte del Gobierno, señalando que no han sido convocados a ninguna comisión para abordar el tema de compensaciones o pérdidas.

Por su parte, en el seno de la Cadena Agroalimentaria de Arroz se aprobó solicitar formalmente la creación de un fondo de apoyo económico para hacer frente a las pérdidas de los productores afectados por la sequía y las altas temperaturas, mientras se busca cómo equilibrar el costo de las importaciones futuras sin golpear el bolsillo del consumidor panameño.