Fredy Toc es el nuevo líder del Tour de Panamá 2026

Guatemala tuvo un día redondo: dominó las montañas y con ello se apoderó en su totalidad del podio de la segunda etapa del Tour de Panamá 2026 y de la clasificación general individual.

El chapín Fredy Toc, del equipo ECA Electricidad, cruzó la línea de meta en solitario con un tiempo de 2 horas, 44 minutos y 26 segundos para subir a lo más alto del podio del segundo día de competencia del Tour de Panamá, que abarcó un recorrido de 109 kilómetros que se disputó entre Santo Domingo, Pedasí, El Cacao y culminó en el Mirador de La Vigía.

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Posteriormente, 26 segundos después, arribó José Canastuj, mientras que Gerson Toc, quien ocupó la tercera casilla del podio, llegó con una diferencia de 46 segundos; todos del equipo ECAElectricidad, de Guatemala.

Fredy Toc, nuevo líder

Con su victoria de este jueves, Fredy Toc se convierte en el líder del Tour de Panamá con un tiempo acumulado de 5:29:04.

Le siguen los pasos su compañero de equipo, José Canastuj, a 31 segundos, y el hondureño Fredd Matute, quien se ubica en la tercera posición a 49 segundos.

El panameño mejor ubicado es Randish Lorenzo, del equipo Aeronaval, a 2 minutos de diferencia.

Clasificación Juvenil:

Dier Ríos, del equipo Rali Giant, asume el liderato de la categoría, escoltado por el mexicano José Mora a 1:56 y por José Castro (Fundación Caminos de Omar) a 6:38.

Clasificación Sub-23:

El costarricense Jexon Ledezma (Manzaté La Selva) comanda la categoría, superando al cubano Randol Izquierdo (Ralisore) por 2:32 y al norteamericano Liam Olson (Momentum Racing) por 5:22.

Clasificación Master:

Eustorgio Solís (Equipo C4) se viste con la camiseta de líder, seguido de cerca por Alex Jorge (SPI) a 15 segundos y Jaime Rivas (Ralistore) a 2:29.