Detención provisional para joven imputada por crimen de tatuador en Pedregal

Un juez de garantías decretó la medida cautelar de detención provisional y formuló cargos por la presunta comisión del delito de homicidio doloso en calidad de autora a una joven de 20 años, supuestamente vinculada al asesinato del tatuador Alfonso Antonio Pérez Correa, de 30 años.

El crimen ocurrió el pasado 23 de septiembre en la barriada Altos del Naranjal, corregimiento de Pedregal. La imputada se entregó voluntariamente el pasado martes en la Sección de Homicidio y Femicidio del Ministerio Público en Ancón, tras lo cual fue puesta a órdenes del Tribunal de Garantías para la audiencia de control.

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El fiscal superior de Homicidio y Femicidio, Jorge Ferguson, confirmó que la investigación señala a la joven como autora directa del hecho, mientras que en relación con las otras dos sospechosas, ambas menores de edad, se remitieron los actuados a la Fiscalía Superior de Adolescentes para deslindar sus responsabilidades penales.

"El comportamiento de las involucradas al momento y con posterioridad al hecho, las manifestaciones hechas, según los testigos, tras salir del lugar del suceso y la falta de ubicación del arma de fuego utilizada fueron elementos determinantes valorados por el tribunal para aplicar la detención provisional", explicó el fiscal Ferguson.

Fiscalía rechaza teoría del accidente y defensa anuncia apelación

El día del suceso Pérez Correa recibió en su residencia a tres mujeres para realizarles un trabajo de tatuaje. Horas más tarde, vecinos del sector escucharon una detonación en el área del portal y observaron a las tres jóvenes abandonar a pie la vivienda, recorrido que quedó registrado en cámaras de videovigilancia de la barriada.

La víctima fue hallada sin vida por su propio padre en el portal de la casa, presentando un impacto de bala en la cabeza. Hasta la fecha, el arma de fuego empleada no ha sido recuperada por los peritos del Ministerio Público.

Por su parte, la defensa técnica de la imputada se opuso a la medida cautelar por lo que presentó un recurso de apelación, fijándose la audiencia de revisión para el próximo 21 de octubre.